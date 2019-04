38 dagen na zware brand kunnen kinderen eindelijk spelen in recreatiebad

Kortrijk - Na de zware brand die zwembad Kortrijk Weide teisterde eind februari, werd afgelopen weekend het recreatief gedeelte geopend. 500 zwemmers daagden op de eerste dag al op.

Het heeft bloed, zweet en veel water gekost maar het recreatiebad van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide is zaterdagmorgen stipt om 10 uur weer open gegaan voor het publiek. In de namiddag was ook het buitengedeelte beschikbaar. En zo wordt stap voor stap gewerkt aan de heropbouw van het subtropisch zwemparadijs.

Hartverwarmende reacties

Op 27 februari werd het zwembad getroffen door een hevige brand. De glijbanen overleefden de vlammenzee niet. “Eén week na de brand konden we het sportbad al openen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Nu volgt een tweede deel. Met de langste wildwaterbaan van de Benelux, het golfslagbad, de wellnesszone, de hamam en de warme lagune met een hotpool van 40 graden. Er is het buitenbad dat in de winter geopend blijft. Er zijn ook drie warme kinderbaden. Na de brand kregen we duizend mailtjes met hoofdzakelijk de boodschap dat we ons niet moesten laten doen en zo vlug mogelijk weer openen. Dit was hartverwarmend.”

De allereerste die gebruik maakte van het nieuwe recreatiebad was Michaël Sioen. Hij was helemaal uit Menen gekomen met twee kinderen om zich in het recreatiebad met hen uit te leven. “Het ziet er erg goed uit. Jammer dat de glijbanen er nog niet zijn, maar de wildwaterbaan maakt veel goed.”

Door nieuwe filter- en zuiveringstechnieken kan je in het zwembad met jonge baby's terecht. “Het is perfect veilig om met baby's vanaf drie maanden van het water te komen genieten”, stelt manager Elewin Werbrouck iedereen gerust. “De temperatuur is 32 graden.”

Kritiek

De kritiek op het duurdere schoolzwemmen in Kortrijk is ondertussen bijna van de baan. Vzw Olumpia is nog niet echt tevreden, maar ook daar zou het de goede kant opgaan. “En dat het zwembad in Heule dicht is op zondag weten ze daar al twee jaar”, zegt Vandendriessche. “Je kan dat jammer vinden, maar als we het blijven open houden moet er flink geïnvesteerd worden. En die vraag is nog niet beantwoord.”

Kortrijk Weide is tijdens de paasvakantie op zaterdag open tot 20 uur en op zondag tot 18 uur. Ondertussen zijn er goedkopere abonnementen. Gezinsabonnementen (49 euro voor tien beurten) vliegen de deur uit. Tegen de zomervakantie zijn twee van de vijf glijbanen beschikbaar.