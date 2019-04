Britse (55) riskeert celstraf in Dubai omdat ze ex-man “idioot” en zijn nieuwe vlam “paard” noemde op Facebook: “Ik slaap of eet niet meer”

Een bijna drie jaar oude post op Facebook dreigt een Britse vrouw heel duur te staan te komen. Ze werd opgepakt toen ze in Dubai aankwam voor de begrafenis van haar ex-man en dreigt daar twee jaar te zullen moeten blijven in de gevangenis. Haar dochter van 14 jaar wacht bang af.

Laleh Sharavesh is een alleenstaande moeder uit het Britse Richmond. De 55-jarige vrouw, wiens dochter Paris 14 jaar oud is, was 18 jaar lang getrouwd met een Portugees. Voor hem verhuisde ze vier jaar geleden zelfs naar Dubai, waar hij werkte en ze acht maanden samen woonden. In 2016 keerde ze terug naar Londen, en Pedro zou niet veel later volgen. Dat was alvast de bedoeling.

In werkelijkheid kreeg Laleh enkele maanden na haar vertrek uit Dubai scheidingspapieren in de bus. Een schok voor de vrouw, die nog erger werd toen ze even later op Facebook foto’s zag van haar ex-man. Hij stapte er in het huwelijksbootje met een Tunesische vrouw. Reden genoeg voor haar om daar beledigend op te reageren.

(lees verder onder de foto)

Foto: Facebook

“Ik hoop dat je onder de grond belandt, idioot. Ik vervloek je. Dat je me verlaten hebt voor dit paard”, schreef ze in Farsi. “Je bent met een paard getrouwd, idioot”, herhaalde ze even later.

Begrafenis

Nadat haar man op 3 maart op zijn 51ste overleed, vloog Laleh op 10 maart met haar dochter Paris naar Dubai om de begrafenis bij te wonen. Tot haar verbazing werd ze door de politie gearresteerd zodra ze er voet aan grond zette. De nieuwe vrouw van haar ex-man had haar post op Facebook aangegeven bij de politie.

“De politie zei me dat ik iemand moest bellen om zich over mijn dochter te ontfermen, maar ik ken hier niemand”, aldus Laleh. “Uiteindelijk lieten ze ons gaan, maar ze hielden mijn paspoort bij. Ik mag Dubai niet uit en ben al eens voor de rechter verschenen. Mezelf verdedigen mocht ik niet.”

Op 11 april moet de vrouw opnieuw voor de rechter verschijnen. “Ik riskeer een boete die ik nooit kan betalen (50.000 pond, nvdr) en twee jaar in de gevangenis. Ik ben doodsbang. Ik kan niet slapen of eten. Mijn kledingsmaat is twee maten gedaald door de stress. Mijn dochter huilt zich elke avond in slaap.”

Terwijl haar moeder in Dubai gehouden wordt, zit Paris bij familie in Groot-Brittannië. “Ik ben alles kwijt”, zegt ze aan Britse media. “Ik heb geen geld meer, ben mijn job kwijt en kan geen huur meer betalen. Ik ben mijn familie al meer dan 5.000 pond schuldig. Mijn leven is geruïneerd.”

Volgens de wet in Dubai kan een persoon beboet worden voor een post die hij of zij op het internet deed voor hij of zij naar Dubai kwam.