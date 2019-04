Dronken chauffeur rijdt showroom binnen in Oostende: “De scherven vlogen tot twintig meter ver”

Zonnebeke / Oostende - Een 23-jarige jongeman uit Zonnebeke knalde in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de toonzaal van keukenfabrikant Eggo langs de Torhoutsesteenweg in Oostende. De schade aan de winkel is groot. De dronken bestuurder raakte lichtgewond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de werknemers van keukenfabrikant Eggo omstreeks 3.30 uur gewekt toen de alarmcentrale hen verwittigde dat er iets gaande was in de winkel langs de Torhoutsesteenweg in Oostende. Een 23-jarige jongeman uit Zonnebeke was er even voordien vanuit de Duinkerkseweg met hoge snelheid de rotonde met de Torhoutsesteenweg opgereden en belandde met zijn voertuig in de toonzaal van de keukenfabrikant. De knal was enorm.

“Toen ik aankwam was het duidelijk dat er heel veel schade was. De glasscherven lagen tot twintig meter diep in de winkel”, zegt keukenontwerper Guy Monbaliu.

De jonge bestuurder ramde met zijn wagen, een Peugeot, een steunpilaar op de hoek van de showroom. Dat veroorzaakte stabiliteitsproblemen bij het gebouw. De hoge ramen van de showroom en enkele keukens in de winkel liepen bij de aanrijding schade op. De brandweer van Oostende kwam onmiddellijk ter plaatse om de hoek van het gebouw te stabiliseren en de ramen van de winkel dicht te timmeren.

Positieve ademtest

“Uiteindelijk konden we zaterdag toch de winkel openen. Het gedeelte van de winkel waar schade was, werd wel afgespannen”, legt Guy Monbaliu uit. “Hoe groot de schade precies is, is onduidelijk. Maar de averij is aanzienlijk.”

Ondanks de zware knal raakte de bestuurder die het ongeval veroorzaakte slechts lichtgewond. Zijn wagen liep wel serieuze schade op en is rijp voor de schroothoop. De jongeman bleek te veel gedronken te hebben en legde na het ongeval een positieve ademtest af. De Zonnebekenaar had geen rijbewijs bij zich, dus kon dat ook niet ingetrokken worden. Wellicht krijgt de man een serieus rijverbod en mag hij zich ook aan een hoge boete verwachten.