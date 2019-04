Anderlechtfans scherp voor eigen ploeg: “Het is hier Anderlecht, niet FC De Kampioenen”

Anderlecht begon met twee nederlagen op rij aan Play-off 1, waarvan vooral de 2-3 tegen Club Brugge pijn deed: het was al van 1998 dat Blauw-Zwart was komen winnen in het Astridpark. Ook het interview waarin Hein Vanhaezebrouck hard uithaalde naar Marc Coucke, die zich volgens de voormalige trainer teveel bemoeide, kwam hard aan. Twee spandoeken die de fans voor de match tegen Antwerp ophingen maakten dat pijnlijk duidelijk.

De ontevreden fans hingen eerst een Franstalig doek met een boodschap die niet mis te verstaan was. “Jullie hebben een record van 21 jaar gebroken. Er blijven nog acht matchen over om dat van 55 jaar niet te verbreken.” Dat is een verwijzing naar het aantal seizoenen dat de Belgische recordkampioen zich onafgebroken plaatste voor Europees voetbal -een record, en zoals het nu gaat is de kans reëel dat we Paars-Wit volgend seizoen niet in Europa bezig zien.

Foto: gma

Na dit spandoek werd ook een Nederlandstalig spandoek opgehangen met de woorden ’t is hier Anderlecht niet FC De Kampioenen. Een duidelijke verwijzing naar een fragment uit het satirische programma De Ideale Wereld, dat zich vrolijk maakte om de discussie tussen de ontslagen Hein Vanhaezebrouck en Anderlecht en de manier waarop voorzitter Marc Coucke zich soms moeide met de sportieve gang van zaken (lees hier het interview waarin Vanhaezebrouck hard uithaalde naar zijn voormalige werkgever) .

Beide spandoeken werden verwijderd.