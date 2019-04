Onze clubwatcher is keihard voor Anderlecht: “Antwerp wilde niet eens winnen en toch verloor paars-wit”

Zak even door de grond. Antwerp wilde niet eens winnen op Anderlecht en toch verloor paars-wit. Dit betekent 0 op 9 in Play-off 1, de vierde plaats en Europees voetbal is nu al vijf punten weg. Wat kan Rutten nog doen? Eigenlijk stelde hij zijn beste elftal op, maar het is gewoon niet genoeg. Scha, schande, schaamtelijk.