Pieter Gerkens na nieuwe nederlaag Anderlecht: “We vergooien het zelf”

Een teleurgestelde Pieter Gerkens gaf tekst en uitleg bij de 1-2 nederlaag in eigen huis tegen Antwerp. De Brusselaars begonnen met 0 op 9 aan Play-off 1, volgens Gerkens kreeg Anderlecht vandaag een les in efficiëntie.

“Ik denk dat we goed meededen, dat we het betere van het spel hadden. Maar dan kregen we een lesje in efficiëntie, vergooien we het zelf weer. We wisten natuurlijk op voorhand dat het niet makkelijk zou worden tegen een heel potige tegenstander, hard in de duels. In de eerste helft creëerden we redelijk wat kansen, in de tweede helft zijn we er ook een paar keer dichtbij geweest. Toen zijn op het einde 1-2 voorkwamen, gingen ze heel gegroepeerd spelen, en dan is het heel moeilijk om nog ruimte te vinden, zeker voorin. We moeten deze situatie zo snel mogelijk omkeren, dat zijn we aan onszelf en de supporters verplicht. Want dit is helemaal niet goed.”