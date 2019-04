Gentse brandweer doet opmerkelijke oproep na 12.000 verdelgde wespennesten: “Wees verdraagzamer voor wespen. We hebben ze nodig”

Brandweerzone Centrum vraagt de komende zomer meer verdraagzaamheid voor bijen- en wespennesten. Vorig jaar werden binnen de zone 12.000 nesten verdelgd. In een gewoon jaar gaat het om ‘slechts’ 3.500 nesten. “We hopen op een mentaliteitswijziging. Enkel echt storende of gevaarlijke nesten moeten weg.”

Zoemende bijen in een boom naast je terras of een wespennest onder de dakgoot: het kan knap vervelend zijn. Toch hoeven niet alle bijen- of wespennesten te worden verwijderd of verdelgd. “Wanneer ...