Familie van verkeersslachtoffer Dariana (30) komt naar ons land om haar te herdenken op plaats van ongeval

Brussel / Koekelberg - Aan de Jetselaan in Koekelberg kwamen zondag tientallen mensen een bloem neerleggen op de plek waar Dariana (30) een week eerder werd doodgereden. Het ongeval leidde tot de oprichting van het collectief 1081/0, dat strijdt voor meer verkeersveiligheid.

Een moment van stilte om klokslag 11.30 uur, het uur waarop een week voordien de 30-jarige Dariana gegrepen werd door een automobilist. Die stak stilstaande auto's langs het fietspad aan de rechterkant voorbij en reed de overstekende jongedame aan. Ze overleed ter plaatse. Tientallen buurtbewoners, Koekelbergenaren, maar ook mensen van ver buiten de gemeente kwamen zondagochtend een bloemetje neerleggen op de plek van het ongeval. Er waren ook muziek en enkele toespraken, onder andere in het Roemeens omdat de familie van Dariana naar Koekelberg was afgereisd.

LEES OOK. Na dood van jonge voetgangster: “Sommige politici hebben bloed aan hun handen”

De buurtbewoners vragen al jaren om in te grijpen op de bewuste plek. “We wilden geen actie voeren vandaag”, zegt Koen Depaepe, initiatiefnemer van het herdenkingsmoment. “We staan stil bij het overlijden van Dariana, maar spreken ook de hoop uit dat we kunnen zorgen voor meer verkeersveiligheid. Velen delen het gevoel dat dit vermeden had kunnen worden. Waarom verandert er dan niets?”

Verschillende inwoners van Koekelberg verenigden zich intussen in het collectief 1081/0, naar het voorbeeld van het al bestaande 1030/0 in Schaarbeek. Dat streeft naar nul verkeersdoden. Op termijn hopen de collectieven de handen in elkaar te slaan voor een gewestelijk initiatief.

Ondertussen ondernam Brussel Mobiliteit al maatregelen om de plek van het dodelijke ongeval te beveiligen. Paaltjes naast het fietspad maken het automobilisten onmogelijk om nog in te halen langs rechts.