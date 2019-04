Nog voor de carnavalsstoet goed en wel begint, moeten de bestuurders van de wagens al blazen

Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest-Scherpenheuvel-Zichem) voerde zondag voor de carnavalsstoet van de Diestse Gilde van Tielebuis controles uit op het gebruik van alcohol. De stoet volgde een nieuw traject.

De optocht werd traditioneel gevormd op de Boudewijnvest in Diest. Voor de wagens zich in beweging zetten, hield de politie met een ploeg van een vijftal mensen een alcoholcontrole. De chauffeur van elke trekker moest in het toestel blazen dat de alcohol in de uitgeblazen lucht meet.

Secretaris David Beeris van de Diestse carnavalsvereniging had daar geen moeite mee: “De controle op alcohol door de politie is normaal. Het draagt bij tot het veilige verloop van de stoet.”

De optocht volgde overigens een nieuw traject. De stoet vertrok van de Boudewijnlaan richting Valleilaan, maar ging dan voor het eerst door de Vissersstraat om van daar linksaf te slaan, de Demerstraat in.

Het was de 46ste editie van de stoet van Tielebuis. Voor de eerste keer werd er geen confetti gebruikt. “Er geldt een algemeen confettiverbod”, beklemtoont David Beeris. “Dat is aan alle deelnemende groepen meegedeeld. Geen enkele groep had daar moeite mee.”

Ook het beleid van de stad kwam in de stoet aan bod. Op het einde reed een fietser mee met de tekst ‘Afspraken’, een knipoog naar de invoering van het bezoek op afspraak aan de diensten van het stadhuis.