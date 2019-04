Brand bij schrootbedrijf in Gentse haven: “Hou ramen en deuren dicht”

Gent - In het Sifferdok in de Gentse haven heeft zondagavond een brand gewoed bij een schrootbedrijf. Daardoor ontstond heel wat rookhinder. “Ramen en deuren dichthouden is aangeraden”, klinkt het bij de brandweer

Een schroothoop vatte er vuur, met heel wat rookhinder in de wijde omgeving tot gevolg. “Het vuur is intussen onder controle”, liet de brandweer rond 21.20 uur weten. “Maar tot een kilometer ver in de richting van Oostakker is er rookhinder.”

De brandweer vraagt ramen en deuren dicht te houden, omdat de rook licht irriterend kan zijn. In de omgeving van de Gentstraat in Oostakker, op zo’n 500 meter van de brandende schroothoop hangt volgens de brandweer een soort roetmist door de brand. “Er kunnen gloeiende deeltjes plastic neerkomen in die omgeving. Ramen en deuren dichthouden is aangeraden.” De brandweer vraagt ook aan de bestuurders die op de R4 ter hoogte van de Eurosilo’s rijden hun ventilatiesysteem in de wagen uit te schakelen.

De politie voert momenteel in de omgeving van de Gentstraat metingen uit ter ondersteuning van de brandweer.