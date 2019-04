Meisje van 18 zwaargewond na klap tegen geparkeerd voertuig in Lanaken

Lanaken / Genk -

Bij een zwaar verkeersongeval in Lanaken, zondagnamiddag rond 15.15 uur, is een achttienjarig meisje zwaargewond geraakt. Ze zat als passagier in een personenauto, die langs de rijbaan op Tournebride (N78) tegen een geparkeerd voertuig knalde. Vrijdag kwam op diezelfde Tournebride een 71-jarige man uit Lanaken bij een gelijkaardig ongeval om het leven.