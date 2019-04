Elf doden bij dubbele zelfmoordaanslag in Nigeria

Minstens elf mensen zijn gedood bij een dubbele zelfmoordaanslag in de stad Maiduguri, in het noordoosten van Nigeria, zo heeft de Nigeriaanse nieuwssite Daily Trust zondag gemeld. Bij de twee bomaanslagen zouden ook 43 mensen gewond geraakt zijn.

Ooggetuigen zeiden aan Daily Trust dat bij de plaats van de dubbele aanslag twee tienermeisjes gezien werden die vermoedelijk kamikazes van Boko Haram waren.

Boko Haram is vooral in het noordoosten van Nigeria actief en heeft sinds 2009 meer dan 20.000 mensen gedood. De islamisten voeren ook aanvallen uit in Niger, Kameroen en Tsjaad.