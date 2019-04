Zaterdag is in de late namiddag een mobilhome uitgebrand op de camping tegenover het Lommelse motorcrossterrein aan Balendijk. Er raakte niemand gewond, maar een hond kon op het nippertje uit het brandende voertuig worden gered.

De mobilhome was van de Nederlander Peter Veenendaal. Hij was helemaal uit Driebergen in de buurt van Utrecht afgezakt naar Lommel om te genieten van het Grand Prix Belgian Side Cars dat dit weekend plaatsvond ...