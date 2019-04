Oliver Kahn wordt vanaf 2021 voorzitter van Bayern München

De voorzitter van Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge heeft zondag bevestigd dat Oliver Kahn hem in 2021 zal opvolgen als hoofd van de Beierse club.

“Het idee is dat Oli Kahn me zal opvolgen en ik hem help in het opnemen van de taak”, liet Rummenige weten aan het Duitse Sky Sports. Oliver Kahn word eind juni 50 jaar.

“Ik denk niet dat er al een contract is vastgelegd, maar de raad van de administratie heeft haar groen licht al gegeven”, legde de huidige voorzitter uit. “Het is een logische opvolging. Oli is intelligent en kent de club.”