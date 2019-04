Politie kan niet controleren hoe snel elektrische fietsen rijden

De verkoop van speed pedelecs, elektrische fietsen met een hoge snelheid, zit in de lift. En dat heeft voordelen – minder auto’s op de weg, beter voor het milieu – maar ook nadelen. De politie heeft nog altijd geen apparatuur om de snelheid van die fietsen te controleren. “En zo riskeren we ongevallen”, zegt Kamerlid Veli Yüksel (Open VLD).

Op eigen risico een brommer opdrijven, daar kan de politie nog iets tegen beginnen. Agenten plaatsen die scooters vlotjes op de rollen. En als blijkt dat je er te snel mee kan rijden, dan riskeer je een boete. Hetzelfde geldt voor speedpedelecs. Maar je kunt ook een gewone elektrische fiets opdrijven tot die een pak sneller rijdt. En dat kan de politie niet controleren. “Als de fietsen ingeschreven zijn, kunnen we ze flitsen”, klinkt het bij de Gentse politie. “Maar ze zijn lang niet allemaal ingeschreven. En op rollen zetten gaat niet, want de fietsen passen er niet op.”

“Ongehoord”, oordeelt Kamerlid Veli Yüksel. Hij wijst op de populariteit van de speedpedelecs. Vorig jaar zijn er 9.314 exemplaren verkocht, bijna dubbel zoveel als in 2017. Het aantal ongevallen met de fietsen is gevolgd: in 2017 eindigden de statistieken op 980, de recentste cijfers tonen dat halverwege 2018 er al 606 ongelukken waren gebeurd.

“Ik ben helemaal niet tegen speedpedelecs”, zegt Yüksel. “Fietsen is goed voor de gezondheid en voor het klimaat. Maar we moeten wel oog hebben voor de veiligheid van de weggebruikers.”

De regelgeving zit intussen wel snor. Al in 2016 voerde de overheid bepalingen in voor inschrijving, nummerplaten, helmen, enzovoort. Alleen de technologie om de voertuigen te controleren, blijft dus achter.

Blijven zoeken

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) antwoordde op een vraag van Yüksel dat zowel bij ons als in het buitenland er geen aangepaste meetinfrastructuur beschikbaar is. “De politiediensten volgen de ontwikkelingen op en blijven zoeken”, zegt hij. “Het is op dit moment niet mogelijk om een voorspelling te doen wanneer een dergelijk toestel beschikbaar zal zijn.”

Yüksel vindt het allemaal maar wat magertjes. “Ik vraag hier al meer dan een jaar om. Er zijn geen vorderingen gemaakt. Ondertussen neemt het aantal ongevallen wel toe. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen.”