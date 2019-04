Allemaal de schuld van een nazi: de jacht op de wasbeer is open

Ze zijn schattig, handig en slim, maar ze moeten allemaal kapot. De wasberen overrompelen het continent, dus vaardigt Europa een license to kill uit. Omdat de invasie ook hier begonnen is, werpen Vlaamse jagers zich op als redders van de inlandse fauna, tweeloop in de hand. Maar de beestjes afschieten zal niet helpen, zo zeggen experts. Integendeel. “Zo gaan de wasberen alleen maar feller kweken, en zich sneller verspreiden.”