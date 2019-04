Na de sjoemeldiesel, de sjoemeldeal: Fiat Chrysler betaalt honderden miljoenen euro’s om miljardenboete te vermijden

Om de strengere Europese uitstootnormen te halen en zo zware boetes te vermijden, kent de creativiteit van sommige autobouwers geen grenzen. Fiat Chrysler telt gewoon alle Tesla’s mee in zijn eigen vloot om zo onder de grens van 95 gram CO 2 per kilometer te duiken.

Enkele jaren na het uitbreken van het dieselschandaal met de beruchte sjoemelsoftware en nauwelijks enkele dagen nadat de Europese Commissie de Duitse autobouwers BMW, Mercedes en VW-Audi-Porsche beschuldigde van ongeoorloofde afspraken rond uitstoottechnologie, laat de autosector zich alweer van zijn meest ‘creatieve’ kant zien. Fiat Chrysler sloot zopas een deal met Tesla, waardoor de Italiaans-Amerikaanse autobouwer de strengere Europese normen over CO 2 -uitstoot haalt zonder dat de wagens ook maar één gram CO 2 minder uitstoten. Fiat Chrysler telt gewoon op papier de 100 procent elektrische auto’s van Tesla mee in zijn eigen vloot, zo meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Europa staat toe dat autoconcerns de uitstoot van hun diverse merken onderling compenseren, maar het is de allereerste keer dat twee autoconstructeurs die geen banden hebben met elkaar, het op een akkoordje gooien.

Eén-tweetje met Elon Musk

Dat akkoord komt er wellicht omdat Europa strengere regels oplegt. Vanaf 2020 moeten automakers een gemiddelde uitstootwaarde halen van maximaal 95 gram CO 2 per kilometer voor 95 procent van alle auto’s die ze op de markt brengen. En vanaf 2021 geldt die regel voor 100 procent van hun vloot. Volgens een analyse van dataspecialist Jato Dynamics bedroeg de gemiddelde CO 2 -uitstoot in 2018 nog 120,5 gram per kilometer en zitten momenteel nog maar twee automerken onder de nieuwe grens: Smart – zij het heel nipt – en Tesla, dat uitsluitend 100 procent elektrische auto’s op de markt brengt die niets uitstoten tijdens het rijden.

Onlangs wees een studie van de Zwitserse zakenbank UBS uit dat alle Europese automakers nog een flinke weg te gaan hebben om de normen te halen. Van alle grootpublieksmerken loopt de maker van Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari en Maserati het hoogste risico om de nieuwe norm niet te halen, wat Fiat Chrysler op een megaboete van twee miljard euro kan komen te staan. Maar dat hebben de Italianen dus snel ‘gefikst’ via een één-tweetje met Tesla van Elon Musk.

“Dit is lachen met de mensen en het milieu”, zegt Julia Poliscanova van Transport & Environment. “Fiat Chrysler had die honderden miljoenen die ze nu betalen aan Elon Musk & co. beter geïnvesteerd in de ontwikkeling van schonere auto’s. Dat zou het milieu meer ten goede komen. Onmogelijk is dat trouwens niet, want vorig jaar al hebben wij berekend dat het volstaat om 5 à 7 procent elektrische auto’s te verkopen om als merk aan de nieuwe norm te voldoen. Maar dan moet je die technologie wel hebben ontwikkeld en bereid zijn te investeren in marketing om de overstap naar schonere auto’s te versnellen. Blijkbaar geeft Fiat Chrysler toe dat het dat dus niet kan.”