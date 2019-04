MacKenzie Bezos: allereerste werknemer van Amazon, romanschrijfster en plots op drie na rijkste vrouw ter wereld

De scheidingspapieren zijn getekend, de boedel is verdeeld. MacKenzie Bezos neemt voor 32 miljard euro Amazon-aandelen mee en is plots de op drie na rijkste vrouw ter wereld. De zeggenschap als aandeelhouder die erbij hoort, die mag ex-manlief Jeff houden. Even geen Amazon meer voor MacKenzie. Zij bedacht mee de naam, was de eerste Amazon-werknemer en tussendoor bracht ze hun vier kinderen groot. Nu richt ze zich wellicht op haar schrijverscarrière. Ze hééft al awardwinnende romans geschreven. Maar die ene bestseller, die moet nog komen.