Olivier Deschacht neemt het op voor Marc Coucke en is streng voor Hein Vanhaezebrouck: “Hij heeft ook fouten gemaakt”

“Coucke buiten!” De voorzitter van Anderlecht werd zondagavond zwaar op de korrel genomen door zijn eigen fans na de derde opeenvolgende nederlaag van paars-wit in Play-off 1. En dat na een week waarin ex-trainer Hein Vanhaezebrouck ook al stevig uithaalde naar de sterke man van paars-wit. In Sports Late Night koos Anderlecht-icoon Olivier Deschacht echter partij voor Coucke - “Hij mag nog wat tijd krijgen” - en toonde hij zich streng voor Vanhaezebrouck: “Hein heeft ook fouten gemaakt.”

Een gitzwarte week was het voor Anderlecht. Afgelopen weekend verloren bij Genk, maandag de uithaal van ex-trainer Hein Vanhaezebrouck, donderdag het eerste thuisverlies sinds 1998 tegen Club Brugge en zondag tegen Antwerp een derde verliesmatch op rij.

Ook Olivier Deschacht, speler met het meeste matchen ooit voor paars-wit, had dat niet zien aankomen. “Dit had ik echt niet verwacht. Toen jullie me vroegen om te komen dacht ik dat ze zouden winnen, maar dan zie je op televisie dat ze verliezen en dan vraag je je af oei, moet ik nu nog naar die uitzending komen?”

Dipje na nederlaag tegen Club Brugge

Het thuisverlies tegen Antwerp lag de verdediger van Lokeren echter minder zwaar op de maag dan de 2-3 op donderdag tegen Club Brugge. “Na de nederlaag tegen Club Brugge had ik echt wel even een dipje. Ik heb ook twintig jaar nooit van Club Brugge verloren. Als ze dan voor het eerst verliezen denk je, godverdomme daar had ik bij willen zijn. Ik was gefrustreerd dat ik niet kon meespelen, want tegen Club Brugge kwam altijd wat extra naar boven.”

Foto: BELGA

Deschacht had de spandoeken van de supporters, die gretig inspeelden op de uitspraak van Hein Vanhaezebrouck dat het bij Anderlecht wel FC De Kampioenen leek, ook gezien. “De timing van die uitspraak was natuurlijk perfect doordat ze nu verliezen. Vanhaezebrouck heeft geluk gehad, want het had ook anders kunnen uitdraaien.”

Zelfkritiek ontbrak bij Vanhaezebrouck

De oudgediende van paars-wit toonde zich zo opvallend kritisch voor zijn ex-trainer. “Iedereen heeft fouten gemaakt. Ik las (in interviews, nvdr) heel weinig fouten van Hein en heel veel fouten van Marc Coucke. Een beetje zelfkritiek zou ook op zijn plaats geweest zijn. Iedereen heeft fouten gemaakt. Hein ook, ik ook.”

“Of ik nu de voorzitter aan het goedpraten ben? Je weet dat er tussen ons een aanvaring geweest is, dus het is moeilijk daar objectief over te blijven”, verwees Deschacht naar zijn vertrek bij Anderlecht. “Toch vind ik dat hij nog wat tijd mag krijgen. Europees voetbal is wel een absolute must, anders heb je gewoon de verkeerde beslissingen gemaakt.”