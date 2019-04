Matchpack Club Brugge-Standard. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Club Brugge en Standard tellen allebei zes op zes in Play-off 1. Welke ploeg ziet zijn maximum maandagavond als eerste sneuvelen?

Scheidsrechter: Nicolas Laforge

Verwachte opstelling: Horvath: Mata, Mechele, Denswil: Dennis, Vormer, Vanaken, Rits, Diatta: Wesley, Schrijvers

Bank: Letica, Decarli, Cools, Amrabat, Vossen, Openda, Danjuma

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Nakamba, Mitrovic

Onderlinge matchen in reguliere competitie:

Speeldag 10 (7/10): Standard-Club Brugge 3-1 (37’ Carcela 1-0, 62’ Emond 2-0, 67’ Luyindama (owngoal) 2-1, 79’ Marin 3-1)

Speeldag 17 (2/12): Club Brugge-Standard 3-0 (7’ Denswil 1-0, 17’ Dennis 2-0, 36’ Amrabat 3-0)

Dit zegt onze clubwatcher: Misschien wel de belangrijkste partij tot nu toe voor Club Brugge: een zege tegen Standard zou een dubbelslag zijn. Enerzijds zijn de drie punten cruciaal om de Luikenaars ietwat terug te slaan in het titeldebat, anderzijds kan Club mits winst opnieuw druk zetten op Genk in aanloop naar de eerste clash in Limburg volgend weekend. Mits de ploeg van Leko het niveau van de eerste helft in Anderlecht haalt, is Club Brugge thuis altijd favoriet. Het kan trouwens de eerste keer zijn dit seizoen dat Leko voor de derde keer op rij met dezelfde ploeg begint. Of dat effectief zo zal zijn, moet nog blijken. Danjuma leunt immers steeds dichter tegen de basisploeg aan.

Verwachte opstelling: Ochoa; Fai, Vanheusden, Kosanovic, Laifis; Bokadi, Marin, Cimirot; Carcela, Djenepo, Emond

Bank: Gillet. Pocognoli. Goreux. Cavanda. Miangue. Halilovic. Bastien. Mpoku. Lestienne. Balikwisha. Sa

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Oulare

Dit zegt onze clubwatcher: De voortekenen zijn Standard niet gunstig gezind. De Rouches wonnen al zes jaar niet meer tegen Club Brugge op Jan Breydel. Woensdag werd er op Gent andermaal gekozen voor zekerheid, maar de 1-2-winst in de Ghelamco Arena was een bijzonder gelukkige. Vanavond zal het echt beter moeten, willen de Luikenaars iets rapen in Brugge. Daarbij kreeg blauw-zwart een boost van de zege tegen Anderlecht. Een nederlaag voor Standard is op zich heel logisch, een punt al een overwinning op zich. Zonder druk naar de regerend landskampioen dus voor MPH en co.