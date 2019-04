Ruzie tot in het Oval Office

“Beste mijnheer de president, onze nieuwe minister van Asiel en Migratie Maggie De Block is een strenge maar rechtvaardige leider. Ze heeft onmiddellijk het achterpoortje van de humanitaire visa gesloten en een administratief onderzoek bevolen.” Dat tweette Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten naar Donald Trump als reactie op het nieuws dat de Amerikaanse ambassade tekst en uitleg had gevraagd over de zaak van de humanitaire visa. Ze vreest dat de Amerikaanse ongerustheid kan leiden tot complexere visumaanvragen voor landgenoten die naar de VS willen reizen. Nu geldt voor ons land een versimpelde procedure.

Wat er precies gebeurd is met 121 Syriërs die met een humanitair visum zijn binnengekomen en sindsdien spoorloos zijn, dát willen de Amerikanen weten. Dat bevestigen minister De Block en het kabinet van de premier. Liefst 107 van hen kregen een humanitair visum via N-VA’er Melikan Kucam en zijn contacten op het kabinet van toenmalig staatssecretaris en partijgenoot Theo Francken. “Wie via andere kanalen in ons land is gekomen, vinden we wel terug”, zegt minister De Block. Een directe impact op de visumaanvraag is er niet, met een humanitair visum maak je geen aanspraak op de versnelde procedure. “Maar de Amerikanen vragen daar niet zomaar naar.”

Fake news

Francken reageert gewoontegetrouw als door een wesp gestoken. Hij beschuldigt De Block van een lek naar de pers om hem in een kwaad daglicht te stellen. En wat Rutten kan, kan hij ook. “Dear mister president, geloof die liberalen nooit”, tweet hij naar Trump. “Ze waren de grootste fan van Hillary Clinton. En heeft u ooit Guy Verhofstadt ontmoet? I rest my case.” Om er dan onmiddellijk nog het favoriete scheldwoord van Trump tegen te smijten: “fake news.”

Om die woorden nog wat kracht bij te zetten, deed zijn partijvoorzitter Bart De Wever ook zijn duit in het zakje. Voor de camera’s van VTM noemde hij het communiqué van de Amerikaanse ambassade een “hoax”, een verzinsel. “Ik ben onlangs nog op de ambassade geweest. Ze stellen zich veel vragen over wat hier qua migratie gebeurt, maar over die humanitaire visa liggen ze niet wakker.”

De Block zelf wuift die aantijgingen weg. “Francken krijgt mijn post niet, hoewel hij dat misschien graag zou willen. We gaan de Amerikanen klaar en duidelijk uitleggen wat er aan de hand is.”

“Beschamend”

Een fraai schouwspel was het laatste robbertje vechten tussen de liberalen en de Vlaams-nationalisten alvast niet. “Beschamend is het”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). “Het zijn deze politici die zeggen bezorgd te zijn over de achteruitgang van het onderwijs. Misschien moeten ze eerst eens naar zichzelf kijken.”

Donald Trump zelf reageerde niet.