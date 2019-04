“Ook België draagt een deel van de verantwoordelijkheid”

“Ik sta voor jullie in naam van een land dat bereid is zijn deel van de verantwoordelijkheid te aanvaarden.” Duidelijker kon Charles Michel (MR) niet zijn zondagmiddag in het indrukwekkende Kigali Convention Center. Net als in 2000, toen premier Guy Verhofstadt zijn excuses aanbood voor de genocide, boog ook Michel het hoofd. In aanwezigheid van oud-rebellenleider en huidig president Paul Kagame (61) erkende hij dat ons land “niet alles heeft kunnen doen om de genocide tegen te houden of te beëindigen”. Een opvallende geste, al benadrukte de premier dat hij niet opnieuw zijn excuses had aangeboden. “Laat ons nu de geschiedenis in de ogen kijken, met waardigheid. Maar laat ons ook vooruitkijken. Om samen elke vorm van discriminatie te bestrijden.”

Tien kransen

Eerder op de dag had de premier ook al hulde gebracht aan de slachtoffers van de genocide aan het Kigali Genocide Memorial in Gizosi. Op die plaats liggen zo’n 250.000 Rwandezen begraven die 25 jaar geleden vermoord werden. Er werden tien bloemenkransen neergelegd en Michel keek toe hoe president Kagame samen met onder meer Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de herdenkingsvlam aanstak. Die zal 100 dagen blijven branden, net zo lang als de periode van rouw in Rwanda duurt.

Tijdens zijn speech in het Kigali Convention Center vroeg Michel om samen vooruit te kijken, naar een toekomst zonder discriminatie. AFP

Het thema van de herdenking dit jaar is “herinneren, verbinden en vernieuwen”. De klemtoon ligt op de jeugd: die heeft de genocide niet meegemaakt, maar krijgt nog altijd te maken met de gevolgen. Samen met duizenden Rwandese jongeren stapte de premier zondagavond ook in een herdenkingsmars naar het Amahoro-stadion. “Kinderen die geen ouders meer hebben, maar ook een hele generatie die bijna verdwenen is”, herhaalde premier Michel. “Dat raakt me.”

Jean-Damascène Bizimana “Niks kan het leed uitwissen, maar 25 jaar lang hebben we alle Rwandezen doen begrijpen dat we hetzelfde land delen”

Daarom had de premier in zijn delegatie ook 24 leerlingen uit vier scholen meegenomen: één uit Antwerpen, één uit Namen en twee uit Brussel. Die waren diep onder de indruk van wat ze te zien kregen. “Het blijf onvoorstelbaar hoe buren elkaar plots zijn beginnen uit te moorden”, zegt Brent (18). Hij volgt les aan Don Bosco in Hoboken en ontmoette in Kigali verschillende jongeren die getuigden over hoe hun familie nog iedere dag de gevolgen van de genocide draagt. “Samen praten, zingen en herdenken in het jeugdcentrum is heel hard aangekomen. Het zet je aan het denken over hoe we met elkaar omgaan.”

Enorme stappen

Rwanda zelf heeft na de verwoestende genocide enorme stappen gezet. “We hebben een kwarteeuw lang vooral gefocust op het herstellen van de nationale eenheid”, zegt Jean-Damascène Bizimana, hoofd van de Rwandese commissie die de gevolgen van de volkenmoord in kaart brengt. “Niks kan het leed uitwissen, maar 25 jaar lang hebben we alle Rwandezen doen begrijpen dat we hetzelfde land delen.”

Intussen is dat land onherkenbaar geworden: overal prijken moderne kantoorgebouwen en huizen, en die bouwwoede is nog niet voorbij. Nog opmerkelijk: langs de wegen in de hoofdstad is geen afval te vinden. In Rwanda is het iedere dag Mei Plasticvrij, want plastic zakjes zijn er al tien jaar verboden.

Vandaag neemt premier Michel nog deel aan de herdenkingsplechtigheid in het Belgian Memorial Centre van Camp Kigali, de plaats waar de tien blauwhelmen vermoord werden. Daar brengt hij niet alleen hulde aan de overleden militairen, maar ook aan de twaalf andere Belgen die omkwamen in die woelige dagen. Na de middag reist de 120-koppige delegatie na minder dan 48 uur in Rwanda opnieuw naar België.