Vier jaar cel voor zelfverklaarde Belgische James Bond

Hij beschouwt zichzelf als een Belgische James Bond. Althans, zo verdedigde Jacques Monsieur (66) zich in de rechtbank. Maar het Hof van Cassatie maakt een definitief einde aan het verhaal van de meest beruchte wapentrafikant van ons land. De notariszoon vliegt vier jaar de cel in nadat hij een kwarteeuw lang wereldwijd conflictgebieden heeft afgeschuimd om wapens te verkopen, vooral aan regimes die er géén mochten krijgen. Zo zou Monsieur vanuit ons land – maar zonder vergunning – tonnen wapens en tanks verkocht hebben aan omstreden regimes in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. De man heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Volgens hem was hij een wapentrafikant omdat hij op die manier geheime informatie voor inlichtingendiensten kon lospeuteren. Maar het gerecht gelooft die uitleg niet. Het hof van beroep in Brussel veroordeelde hem vorige week tot vier jaar effectief en een monsterboete. (mkm)