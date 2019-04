Procureur maakt zich zorgen over proces aanslagen 22 maart: “Kan jury dat wel volhouden?”

Om misdrijven zoals terrorisme te veroordelen, is een hof van assisen “niet meer van deze tijd”. Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw afgelopen weekend gezegd in een interview met onze zusterkrant De Standaard. Van Leeuw hoopt eind 2020 of begin 2021 een proces over de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart te verwachten. “Maar ik ben er niet helemaal gerust in”, zegt hij. “Ik vind assisen niet meer van deze tijd voor misdrijven van die aard. In de 19de eeuw was er nog geen ballistiek, telefonie of DNA-onderzoek. Er werd alleen gewerkt met getuigenissen. Vandaar het belang van een mondelinge procedure. Maar kijk naar hoe het proces-Nemmouche is verlopen. Het heeft 2,5 maanden geduurd. Wat mogen we dan verwachten van een proces dat misschien wel een jaar zal duren? Gaan we aan die juryleden vragen om hun leven een jaar lang on hold te zetten? Die vragen zijn een grondige discussie waard in de volgende regering.”(mkm)