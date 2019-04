Expeditie om bloedvergieten te stoppen

De Braziliaanse overheid heeft met succes een expeditie diep het regenwoud ingestuurd om de geïsoleerde Korubo-stam te contacteren. Zo hoopt de overheid de vechtpartijen tussen de Korubo en een naburige stam te stoppen. De 34 leden van de stam werden ineens ook gevaccineerd. Het was van 1996 geleden dat een expeditie van deze orde werd uitgestuurd door de Braziliaanse overheid. Een kleine maand geleden trok een dertigtal expeditieleden naar een afgelegen gebied bij de grens met Peru, waar leden van minstens elf verschillende stammen leven. De Korubo leven er op gespannen voet met de Matis, die amper twintig kilometer verderop wonen. Bij clashes zouden in de afgelopen vijf jaar al zeventien doden zijn gevallen. Na drie dagen varen en een week zoeken in de jungle, bereikte de expeditie de stamleden. De Korubo werden ingeënt tegen de mazelen en de griep, en er werd hen op het hart gedrukt het grondgebied van de Matis te respecteren om zo bloedvergieten te kunnen vermijden.(jvr)