Flatgebouwen kosten elk jaar een miljard vogels het leven

Honderd miljoen tot misschien wel een miljard: zoveel vogels sterven elk jaar door flatgebouwen. En dat zijn dan enkel cijfers uit de Verenigde Staten. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers in Oxford Academic. Vogels botsen vooral tegen de blinkende ramen van de vele wolkenkrabbers die de VS rijk zijn, vandaar dat Amerikaanse steden de dodelijkste zijn voor gevederden. Het is Chicago, met zijn vele glazen hoogbouw, dat het gevaarlijkst is voor vogels. Elk jaar vliegen minstens vijf miljoen vogels, van minstens 250 verschillende soorten, over de Windy City heen, op hun weg van Zuid-Amerika naar Canada en terug. Naast Chicago zijn Houston, Dallas, New York en Los Angeles de steden die trekvogels het best vermijden. (jvr)