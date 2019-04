Brexiteers dreigen met afzetten May

Kwade parlementsleden van de conservatieve partij van Theresa May waarschuwen dat ze de premier aan de kant zullen schuiven als zij de Brexit over 30 juni heen tilt en als het Verenigd Koninkrijk dus Europese verkiezingen zal moeten organiseren op 23 mei. De Tory’s zijn bang dat verkiezingen voor het Europese parlement, drie jaar na het Brexit-referendum, zullen resulteren in een overwinning voor extreemrechts. Met name Nigel Farage, euroscepticus en voormalig Europarlementslid, is terug op het politieke toneel. Zijn Brexit Partij staat klaar om deel te nemen aan de verkiezingen, met op zijn lijsten een rist prominente zakenlui en academici, zegt Farage.

May van haar kant smeekte haar parlementsleden afgelopen weekend om alstublieft een deal goed te keuren, want dat het gevaar almaar groter wordt dat Brexit Groot-Brittannië “door de vingers glipt”.(jvr)