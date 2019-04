Netanyahu belooft annexatie Westelijke Jordaanoever

Dinsdag zijn er verkiezingen in Israël, en dan durft Benjamin Netanyahu al eens een stevige uitspraak te doen. Zo belooft hij zijn kiezers de annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever. Zo zei de premier en leider van het rechts-conservatieve Likoed het zaterdagavond op de Israëlische televisie: “Ik zal niet één enkele nederzetting ontruimen. En we zullen er natuurlijk voor zorgen dat we het gebied ten westen van Jordanië controleren.” Tot nu toe was dat vooral een eis van de ultrarechtse coalitiepartner van Netanyahu. Netanyahu sprak zich in het verleden uit voor de oprichting van een gedemilitariseerde Palestijnse staat.

Israël veroverde in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog onder meer de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Vandaag wonen daar meer dan 600.000 Israëlische kolonisten in meer dan 200 nederzettingen. De Palestijnen daarentegen willen de gebieden voor een eigen staat Palestina, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. (blg)