Kritiek op harde campagne tegen spoorlopen

Een jeansjasje dat voor de helft aan flarden is gescheurd of een vestje dat nog amper aan elkaar hangt. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail maakte voor een nieuwe campagne tegen spoorlopen kledingstukken na van echte slachtoffers. ‘Victim fashion’, noemen ze het, maar de campagne levert vooral verontwaardige reacties op. Machinisten en conducteurs van de Nederlandse Spoorwegen (NS) vinden de beelden “ongepast”. Op Twitter zijn er die ProRail bedanken “voor weer een paar slapeloze nachten”. En ook nabestaanden van enkele slachtoffers spraken al hun afschuw uit in de Nederlandse pers.(cka)