“Schandalig hoe die jongens mij aanpakten”

“Je portemonnee of je kop? Je krijgt nog twee seconden om de keuze te maken.” Het gewelddadige incident werd door een van de twee jonge daders integraal gefilmd en verspreid via sociale media. Op de beelden is te zien hoe de 59-jarige Jef uit het Antwerpse Linkeroever zaterdagnacht agressief werd aangesproken in een metrostation. “Ik was die avond op café geweest en was op de eerste tram aan het wachten toen ik even in slaap was gedommeld”, vertelt het slachtoffer. “Plots stonden die gasten voor mijn neus. Ze wilden geld van me, duwden me en bedreigden me.”

Een van de daders filmde alles, terwijl de andere minderjarige op een gegeven moment twee rake kopschoppen uitdeelde. “Ik liep een zware hersenschudding en een paar kneuzingen op”, zegt Jef. De jonge agressievelingen gingen er uiteindelijk alleen met zijn gsm vandoor.

Toen de beelden zondag uitlekten, gingen die via sociale media onmiddellijk viraal. De politie kon een van de daders makkelijk herkennen en in de loop van zondag werden twee minderjarige verdachten opgepakt. Het parket zal allicht maandag communiceren over wat er met die jongens zal gebeuren. “Het schandalig dat die mannen zo’n zinloos geweld gebruiken. Om moedeloos van te worden”, vindt Jef.

“Enorm dom”

Het is opmerkelijk dat de daders hun bruut geweld zelf filmen om nadien aan hun volgers op sociale media te laten zien. “Dergelijk geweld online delen is niet zo typisch voor jongeren”, stelt Remco Pijpers, Nederlands deskundige jeugd en sociale media. “Ik denk dat de beelden slechts bedoeld waren voor enkele vrienden om te laten zien wat ze durfden. Dat de politie die ook te zien zou krijgen, daar hebben ze allicht niet bij stilgestaan. Dit is zo buitensporig dat het mij doet afvragen of er niet iets grondig mis is met die jongens. Het lijkt erop dat die jongeren meer problemen in het leven hebben en dat gedrag doortrekken via de sociale media.”

Slachtoffer Jef begrijpt ook niet wat hen bezield heeft om de beelden online te zetten. “Dat is toch enorm dom. Wellicht om stoer te doen en te tonen dat ze sterk zijn, zeker. Hadden ze dat niet gedaan, dan waren ze nu misschien nog niet gepakt.”