COMMENTAAR. “De naam is nog altijd Anderlecht, maar de spelers zijn gewoon niet goed genoeg. Verder moet je het niet zoeken”

Ja, trainer Fred Rutten deed enkele rare dingen. De herschikking van de verdediging met Bornauw, bijvoorbeeld. Een rechtsvoetige centrale verdediger op links in de as posteren is zelden een goed idee. Of Andy Najar zo lang laten staan, terwijl hij al na driekwart match liep te hijgen alsof hij zijn tweede marathon van de dag had gelopen. Het tweede doelpunt viel niet toevallig langs die linkerkant, die lag al 20 minuten open. Net als zijn spelers had de Anderlecht-trainer geen begenadigde dag. Maar de Nederlander verantwoordelijk stellen voor de diepe crisis waarin Anderlecht zich heeft gevoetbald, dat is echt een brug te ver. Na Hein Vanhaezebrouck nu ook Fred Rutten verantwoordelijk stellen voor de dramatische gang van zaken is dus larie. Het kwaad is al langer geleden geschied. Vorige zomer.