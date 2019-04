Ground Zero: dieper kan Anderlecht niet vallen. Antwerp wilde niet eens winnen in het Astridpark en toch verloor RSCA weer. Dat betekent 0 op 9 en de slechtste start ooit in Play-off 1. Europees voetbal wordt al bijna een illusie. De fans voelden zich diep vernederd en honderden troepten samen voor de hoofdingang met één boodschap: Coucke buiten.