Handen op elkaar voor… ex-spits die doodsteek geeft: Anderlecht droomt van terugkeer Dieumerci Mbokani

Dieu is weer neergestreken in Brussel. Helaas voor Anderlecht speelde hij gisteren wel voor de andere kant. Met een doelpunt en een assist dompelde Dieumerci Mbokani paars-wit onder in een diepe, diepe rouw. Zo diep dat de hele paars-witte familie droomt van een terugkeer van hun gewezen lieveling.

Plots een applaus in het Astridpark. Niet voor een speler van de thuisploeg – hoe komt u er dezer dagen bij? – wel voor een spits van Antwerp. Eentje die paars-wit net de doodsteek had toegediend en verontschuldigend de armen in de lucht stak.

“Sorry Anderlecht”, straalde het ­lichaam van Dieumerci Mbokani uit. “Sorry dat net ik jullie in de crisis moet storten.” Vreemd genoeg kon het publiek het precies nog appreciëren. Een applaus steeg op. Likkebaardend droomde de harde kern al van een hereniging met hun gewezen chouchou.

Oud, maar niet versleten

Een hereniging die misschien niet zo gek is als het klinkt. ­Mbokani mag dan al 33 jaar oud zijn, zijn prestaties mogen er nog steeds zijn: fysiek wint hij het merendeel van zijn duels, op het vlak van positionering heeft hij ervaring zat en zijn doelpuntenproductie is nog steeds best oké. Dit seizoen zit hij aan tien doelpunten in alle competities samen. “Ik heb mijn talent en daar kan ik altijd op terugvallen”, vertelde de spits zelf. Een waarheid die ook Michael Verschueren al is opgevallen. In een interview met een Waalse krant gaf hij recent toe dat als hij al sinds de zomer aan de slag was gegaan als algemeen manager van Anderlecht ­Mbokani gisteren in een paars-wit shirt had gespeeld. Verschueren is een kind van de Anderlechtse familie, eentje voor wie Mbokani altijd een van de lievelingen is geweest. De spits heeft nog steeds een huis in Brussel, zijn kinderen voetballen bij de buren van RWDM en doken gisteren ook op in de catacomben van het Astridpark toen Mbokani zich naar huis probeerde te begeven. Het ultieme bewijs van de Brusselse liefde voor hem was nog het feit dat geen speler die het stadion verliet vaker moest stoppen om selfies te laten nemen dan de Congolese spits. Spelers zijn ooit slechter onthaald geweest door hun ex-clubs. “Ik ben vooral blij met de drie punten”, bleef Mbokani zelf er allemaal rustig onder. “Dat ik bij mijn doelpunt niet gejuicht heb, daar draait het niet om. Ik heb gewoon gescoord et voilà.”

Einde contract

Mbokani is einde contract bij Antwerp en het is maar zeer de vraag of The Great Old hem na zijn recente prestaties zal kunnen houden. Officieel zegt Anderlecht dat er geen contact is met ­Mbokani over een terugkeer naar het Astridpark, maar een ex-kampioenenmaker die buiten wat tekengeld gratis door de grote poort zijn terugkeer zou kunnen maken? Neen, dat lijkt dit paars-wit komende zomer niet te kunnen afslaan. Of om het met de woorden van Didier Lamkel Zé – die andere matchwinnaar – te zeggen: “Of hij zijn plaats verdient bij dit Anderlecht? Welke club zou deze Mbokani niet kunnen gebruiken?” Inderdaad: geen enkele.