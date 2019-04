Grootste werf van het jaar gestart: 8 kilometer van E17 onder handen genomen, verkeershinder onvermijdelijk

Waasmunster - Het asfalt van de E17, een acht kilometer lange strook snelweg tussen Waasmunster en Sint-Niklaas, krijgt deze week een grondige opknapbeurt. Het gaat om de grootste werf van het jaar en verkeershinder wordt onvermijdelijk.

In de richting van Antwerpen wordt gewerkt vanaf de afrit Waasmunster tot aan de splitsing met de parallelweg van de E17 in Sint-Niklaas. Ook de oprit Waasmunster wordt volledig heraangelegd. In de richting naar Gent komt er nieuw asfalt tussen Sint-Niklaas en de brug over de Neerstraat in Waasmunster.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, voert de aannemer de werken in de richting van Gent tijdens de eerste week van de paasvakantie uit. De heraanleg van de E17 richting Antwerpen zal uitgevoerd worden tijdens de weekends van 27 april en 4 mei, telkens van vrijdagavond tot zondagavond.

“Het verkeer richting Gent rijdt tijdens de werken over twee versmalde rijstroken”, kondigt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan. “De op- en afritten in Waasmunster naar en vanuit Gent gaan dicht. Er worden omleidingen aangeduid via de op- en afrittencomplexen van Sint-Niklaas-Centrum en Lokeren. Tijdens de werken richting Antwerpen tijdens de weekends van 27 april en 4 mei rijdt het verkeer ook daar over twee versmalde rijstroken. Tijdens het eerste weekend zijn de oprit naar de E17 richting Antwerpen in Waasmunster en de afrit naar de parallelweg in Sint-Niklaas afgesloten. In het weekend van 4 mei is enkel de oprit in Waasmunster dicht.”

Geluidsarm

Michel Du Tré, de CD&V-burgemeester van Waasmunster, juicht toe dat het AWV opteert voor een geluidsarme verharding. “Maar daarom hebben we wel onmiddellijk een overleg gehad met het AWV over het dossier van de langverwachte geluidsschermen langs de E17 op ons grondgebied. Het AWV garandeert dat de reductie van de geluidsoverlast door de nieuwe toplaag geen invloed heeft op eerder gemaakte afspraken.”