Thorgan wil in de Bundesliga blijven, maar Borussia Mönchengladbach pusht Hazard naar... Liverpool

Thorgan Hazard speelde heel de wedstrijd met Borussia Mönchengladbach tegen Werder Bremen (1-1). Vorige week werd hij nog vroegtijdig vervangen. Tussen hem en Gladbach is de situatie heel gespannen. Thorgan Hazard wil volgend seizoen naar Borussia Dortmund. De Borussen deden zelfs al een bod van 42 miljoen euro, maar er is concurrentie.

Liverpool biedt meer en Mönchengladbach wil dat Hazard voor The Reds kiest en pusht hem naar de Premier League. Hazard gaat er echter vanuit dat het sportieve project van Dortmund beter is en dat hij daar meer speelkansen zal krijgen, ook omdat hij zich thuisvoelt in de Duitse competitie. Bij Liverpool lijkt de situatie hem veel complexer.