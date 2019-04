Invallen om aanslag hoofdkantoor Nederlandse krant De Telegraaf

Op diverse locaties in Nederland doet de politie maandagochtend invallen in verband met de aanslag op het pand van de populaire krant De Telegraaf, meldt de politie. Een bestelauto reed op 26 juni door de glazen pui van het hoofdkantoor aan de Basisweg in Amsterdam. Daarbij ontstond brand.

Volgens de krant denken politie en justitie dat de aanslag is uitgevoerd in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi, die achter een reeks liquidaties zou zitten.

Arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn betrokken bij de invallen. Of die in Amsterdam plaatsvinden of buiten de Nederlandse hoofdstad, is nog onduidelijk. De politie verwacht in de loop van de dag met meer bijzonderheden te komen over aanhoudingen.