Forensisch expert: “Prinses Diana had crash zeker overleefd als ze één ding had gedaan...”

Het ongeluk dat Lady Diana om het leven bracht, had de prinses eigenlijk kunnen overleven. Dat schrijft forensisch patholoog Richard Shepherd in zijn boek. Had de moeder van prins Harry en prins William haar gordel gedragen, dan was ze er volgens hem van afgekomen met een blauwe oog en een gebroken arm.

Bijna 22 jaar geleden is het dat Lady Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Ook haar vriend Dodi Al-Fayed (42) en hun chauffeur overleefden de crash niet. Enkel de bodyguard op de passagiersstoel kwam levend uit het wrak.

Hij was dan ook de enige met een gordel om, toen de chauffeur op 31 augustus 1997 met zijn Mercedes om een onduidelijke reden botste in een tunnel in Parijs. Omdat ze probeerden weg te raken van paparazzi? Omdat Al-Fayed prinses Diana ten huwelijk zou vragen en het Britse koningshuis wilde voorkomen dat de prinses zou trouwen met een moslim? Omdat Diana zwanger was? Omdat hun chauffeur eigenlijk een informant was en het voertuig moest laten crashen? Over het fatale ongeluk bestaan vandaag nog altijd de wildste complottheorieën.

Nog nooit zoiets gezien

Maar één duidelijkheid schept de Britse forensisch patholoog Richard Shepherd, die in zijn dertigjarige carrière al meerdere autopsies op celebrity’s uitvoerde, nu toch: had Diana haar gordel gedragen, dan had ze de crash overleefd. Dat schrijft hij in zijn nieuw boek, dat later deze maand verschijnt: “Haar letsel is zo zeldzaam dat ik in heel mijn carrière nooit iets als dit heb gezien.” De patholoog stelde naast enkele gebroken botten een kleine verwonding vast in de ader van haar longen. “Heel klein, maar wel op de verkeerde plaats. Haar dood is een typisch voorbeeld van ‘was het maar’. Was de smak tegen de stoel voor haar op een andere plaats geweest, was ze maar 10 kilometer per uur zachter naar voren geslingerd of was ze onmiddellijk na de tunnelcrash met de ambulance weggevoerd, dan was ze er vandaag er nog geweest.” Dat laatste is niet gebeurd omdat ze vlak na het ongeluk stabiel leek en zelf nog kon praten, maar haar intussen bloedde haar gescheurde ader in haar borst.

Blauw oog en gebroken arm

“Maar het belangrijkste had ze zelf onder controle”, schrijft hij: “Had ze haar gordel om gehad, dan zou ze twee dagen later waarschijnlijk gewoon verschenen zijn met een blauw oog, misschien een beetje kortademig door de gekneusde ribben en met een gebroken arm in een draagband.”