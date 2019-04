Hannelore Bedert voor het eerst over de dood van haar man: “Ik probeer mezelf en mijn gezin recht te houden”

Zoals ze zijn plotse overlijden een dikke maand geleden aankondigde, zo spreekt zangeres Hannelore Bedert nu voor het eerst over haar leven zonder haar man Stijn: in een lang, persoonlijk en pakkend bericht op Facebook. “Hoe het met ons gaat? Het gaat. Meer kan ik niet zeggen. Dag per dag. Maar meestal is het uur per uur. Keihard is het. En allesoverheersend.”

Hannelore Bedert vindt de courage niet, zegt ze, om persoonlijk te antwoorden op de honderden steunbetuigingen die ze kreeg na het plotse overlijden van haar man Stijn Sterckx. “De tijd die daarin zou kruipen, heb ik nodig voor mezelf en voor de kindjes.” Dus schrijft ze wat ze voelt, in een lijvig en emotioneel Facebookbericht. Het is hard, zegt ze, en bijna ondoenbaar om uit te leggen aan mensen die het niet hebben meegemaakt. “Je mist je klankbord, de persoon die je helemaal kende, met alle goeie en slechte kanten.”

Stijn Sterckx overleed plots op 17 februari, aan hartfalen. Hij was de man met wie de zangeres (35) een gezin begon, haar toeverlaat, de man die haar fans mobiliseerde toen zij twee jaar geleden in een diepe dip zat. En van de ene op de andere dag was hij weg. “Je trekt je op aan kleine dingen, maar diezelfde dingen halen je soms volledig onderuit. Je probeert jezelf en je gezin recht te houden en dat gaat met vallen en opstaan.”

Cursus reanimeren

“Dan ben je blij dat je zoveel vrienden en familie hebt. Dat er een onvoorwaardelijke liefde en vriendschap is waarvan je het bestaan kénde, maar waarvan je nu pas de volledige omvang ziet. Je ziet mensen aan de deur die je niet had verwacht. Anderen die je wél had verwacht, krijg je niet te zien. En ook dat is oké. Want omgaan met verdriet, met de erg rauwe kant van rouwen, niet iedereen kan dat.” Het is veel, schrijft Bedert. “Te veel soms. En ik zal wel eens terug muziek maken, al zit ik nu vaak aan de piano en weet ik amper waar ik mijn handen plaatsen moet.”

Ze schrijft haar Facebookpost niet alleen om haar hart te luchten. Hannelore Bedert wil ook een oproep doen. Ze roept iedereen op om een reanimatiecursus te volgen, en de overheid om zulke cursussen verplicht te maken. “Stijn stierf aan hartfalen, compleet onverwacht. Ik troost me soms met het besef dat ik nog alles heb kunnen doen in een poging hem te redden. Het mocht niet baten, maar ik heb het wel kunnen proberen. Omdat ik wist hoe het moest.” Dus vraagt ze om de app van het Rode Kruis te installeren, en daar een cursus te volgen. “Enkele uurtjes van je leven, maar je redt er ooit misschien iemand anders z’n leven mee.”