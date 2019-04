Hij vermoordde zelf jonge moeder, maar eist ivf zodat zijn vriendin zwanger kan worden terwijl hij in de cel zit

Een Britse huurmoordenaar die in 2013 een jonge moeder om het leven bracht, eist een ivf-behandeling voor zijn vriendin, zodat zij zwanger kan worden van zijn kind terwijl hij in de cel zit. De moeder van het slachtoffer reageert fors. “Ze zouden hem moeten castreren.”

De 28-jarige Aaron Newman zit momenteel een 31-jarige gevangenisstraf uit wegens moord. Zes jaar geleden werd hij als huurmoordenaar ingehuurd om Nigel Barwell uit Hinckley (Leicestershire) om het leven te brengen. Maar in plaats van Barwell dood te schieten, raakten Newman en zijn kompaan echter Haley Pointon, de toenmalige vriendin van Barwell. De jonge vrouw, moeder van twee kinderen, stierf voor de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Barwell wist te ontsnappen. Omdat niet kon worden bewezen wie het fatale schot had afgevuurd, werden zowel Newman als zijn kompaan veroordeeld.

Murderer Aaron Newman wants to father child while behind bars https://t.co/zvbNNioXQ4 pic.twitter.com/Moq897ZPXs — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 7 april 2019

De huurmoordenaar, die zijn straf uitzit in Sutton, heeft zich nu via een open brief in een magazine voor gedetineerden gericht tot de gevangenisdirectie. Hij eist een ivf-behandeling voor zijn vriendin. “Ik heb ook het recht om kinderen te hebben, of dat nu op natuurlijke wijze is of niet.”

Kerry Pointon, de moeder van het slachtoffer, heeft in de Britse media gereageerd op de brief. “Waarom zou hij kinderen mogen hebben terwijl Haley’s kinderen nu zonder moeder moeten opgroeien? Hij verloor zijn recht op vaderschap toen hij mijn dochter vermoordde. Het is belachelijk. Ze zouden hem moeten castreren. Wat gaat hij zijn kinderen ook leren vanuit de gevangenis? Normen en waarden? Je kan niet zeggen dat hij een liefhebbende vader gaat zijn, hé. Het enige wat me op de been houdt, is weten dat hij aan het wegrotten is in de gevangenis. Dit zou een nieuwe klap zijn.”