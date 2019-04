Vermist vijftienjarig meisje uit Brussel is terecht

Brussel - Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, heeft in de nacht van zondag op maandag laten weten dat een sinds vrijdag vermiste tiener weer terecht is.

Het vijftienjarige meisje verliet vrijdag rond 8 uur haar woonplaats in de Grootgodshuisstraat in Brussel om naar school te gaan. Sindsdien was ze spoorloos. De politie verspreidde, op vraag van het Brusselse parket en in samenwerking met Child Focus, een opsporingsbericht.

De federale politie liet weten dat het meisje terecht is en in goede gezondheid verkeert.