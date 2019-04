Asbest vrijgekomen bij brand in meubelzaak

Vilvoorde -

Bij de brand die zaterdagavond een meubelzaak in Vilvoorde in de as heeft gelegd, is wel degelijk asbest vrijgekomen, al gaat het om een kleine hoeveelheid. Dat meldt het stadsbestuur maandag. Een gespecialiseerde firma komt maandag de straten schoonmaken waar het goedje is aangetroffen. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.