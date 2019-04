Ze zochten hun weggelopen kat in leegstaand huis, maar deden vreselijke ontdekking: “Ik heb nog altijd nachtmerries”

Twee Waalse vrouwen en twee kinderen hebben afgelopen woensdag een lugubere ontdekking gedaan in een leegstaand en verloederd huis in hun straat. Ze waren op zoek naar hun weggelopen kat, maar troffen het lichaam van een man in verregaande staat van ontbinding aan. “Ik heb er nog altijd nachtmerries van”, zegt een van de vrouwen bij Sudpresse.

Woensdagavond leek een doorsnee avond voor Murielle en Christelle uit het Waalse dorpje Monceau-sur-Sambre. Weer een avond waarop ze hun kat niet vonden. “Op enkele huizen van ons staat een woning die al een paar jaar verlaten is”, zegt Murielle bij Sudpresse. “Ik heb al gezien dat mijn kat daar soms in de tuin loopt, maar ik probeer ervoor te zorgen dat ze er niet binnengaat.”

Die avond dacht de vrouw dat het toch gebeurd was, dus ging ze samen met haar vriendin Christelle en haar kinderen op zoek. Nadat ze zich voorbij de vele bomen gewurmd hadden die het zicht op de veranda van de hopeloos verloederde woning ontnemen, deden ze een lugubere ontdekking.

Shock

“Hij lag daar, in de veranda”, zegt Soroche (17). “Ik heb benen gezien, eerst dacht ik dat er gewoon een broek lag.” Net als het meisje zijn Christelle en Murielle nog in shock, vertelt die laatste. “Ik heb nog altijd nachtmerries. Mijn zoon van 7 was bij me. Hij heeft niet geluisterd en is me toch gevolgd. Nu durft hij niet meer alleen slapen.”

Het lichaam dat het gezin er aantrof, was in verregaande staat van ontbinding en lag in een vreemde houding. “Het was afschuwelijk”, gaat Murielle verder. “Hij had een gat in zijn hoofd. Ik heb meteen de politie gebeld en de agenten hebben me verteld dat hij geslagen was. Zelf durfde ik niet dichterbij komen.”

Niet geïdentificeerd

Het lichaam is tot op vandaag niet geïdentificeerd. “Het huis staat al lang leeg, maar het is wel duidelijk dat er iemand geslapen en gegeten heeft. Ik heb er rondgekeken, maar identiteitspapieren heb ik niet gevonden.”

Vrijdag meldde het parket nog dat drie arrestaties verricht zijn voor de moord op de verdwenen Luc Rolland (43). Het is nog onduidelijk of hij de man in het huis was. “Hij leek er alleszins niet op”, zegt Murielle.