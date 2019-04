VDAB en Passwerk in de prijzen

Overheidsorganisatie VDAB en het bedrijf Passwerk zijn in de bloemetjes gezet. Twee initiatieven met een duidelijke link met de arbeidsmarkt. VDAB kreeg de award van ‘IT project van het jaar’ voor hun AR Instruction Overlay voor bouwvakkers. Passwerk, dat volop mensen met autisme te werk stelt, is bekroond tot ‘Social Innovation of the Year’.

De awards zijn een initiatief van het IT-vakblad Computable, dat elk jaar verdienstelijke initiatieven en IT-projecten een duw in de rug wil geven.

Zo is het winnende IT-project van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) een antwoord op een concrete behoefte in de arbeidsmarkt. Hun app, mee ontwikkeld door IT-bedrijf RMDY en hogeschool Odisee, informeert werkzoekenden in de bouwsector over nieuw beschikbare banen. Hierbij simuleert de technologie een dag in het leven van een bouwvakker, die een werkzoekende via augmented reality (AR) doorloopt. Zo wordt de werkzoekende enerzijds via tekst geïnformeerd over wat hij of zij moet doen en anderzijds wordt via gamification geëvalueerd om bepaalde stappen zelf te doen.

Vervolgens wordt een rapport van de werkzoeker opgesteld, wat de VDAB kan inzetten om te controleren of iemand geschikt is voor een functie. In totaal zijn momenteel drie bouwjobs uitgewerkt: vloerlegger, daklegger en lavabo plaatsen.

Autisme

Passwerk kreeg de award voor Social Innovation of the Year. Met dit initiatief wil Computable een bedrijf of organisatie ondersteunen dat de (technologische) mogelijkheden voor sociale inclusie volop benut. “Wij zetten, inmiddels meer dan elf jaar, medewerkers met een autismespectrumprofiel in voor het functioneel testen van software en andere quality assurance-opdrachten”, aldus Dirk Rombaut, commercieel directeur bij Passwerk.

Klanten van Passwerk zijn onder andere Belfius, Baloise of Proximus. Naast de hoofdzetel in Berchem heeft Passwerk inmiddels afdelingen geopend in Hasselt, Roeselare en recent ook in Brussel.

Het initiatief is intussen gekopieerd in Nederland, Duitsland, Canada en in Silicon Valley. “Passwerk maakt van een ogenschijnlijk gebrek een troef”, zo klonk het in het juryrapport van Computable. “En dit zodat mensen ook uit hun isolement gehaald worden. Ze kunnen niet alleen een maatschappelijke rol opnemen, maar ook aan een duidelijke technologische nood voldoen.”

