Vijf mensen slachtoffer van CO-intoxicatie in Schaarbeek

Schaarbeek - Vier volwassenen en een tiener zijn zondagnamiddag het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie in Schaarbeek. Geen van hen verkeerde in levensgevaar. De oorzaak van de intoxicatie is niet meteen duidelijk, maar ligt waarschijnlijk bij de afvoerpijp voor de verbrandingsgassen van de gemeenschappelijke brander. Dat meldt de Brusselse brandweer maandag.

Het incident deed zich zondag in de late namiddag voor in de Paul Devignestraat in Schaarbeek. Daar werd een ziekenwagen gevraagd omdat iemand zich onwel voelde. Bij het betreden van de woning trad de CO-melder van de ambulanciers dadelijk in werking. De woning werd meteen verlucht en er werd een beroep gedaan op brandweer, Sibelga en een MUG.

De aanwezige bewoners van het gelijkvloers en de twee verdiepingen, vier volwassenen en een tiener, werden onderzocht en bleken allemaal geïntoxiceerd. Eén volwassene en de tiener werden naar het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek gebracht voor zuurstoftherapie. Hun leven was niet in gevaar. De hulpdiensten brachten de drie andere slachtoffers over naar een ander ziekenhuis.

De brandweer voerde intussen metingen uit in de drie appartementen, maar vond niet meteen de bron van de CO-intoxicatie. Ook de gemeenschappelijke brander in de kelder maakte geen CO vrij binnen in de woning.

“Een mogelijke oorzaak is de afvoerpijp voor de verbrandingsgassen van de gemeenschappelijke brander, die niet hoger gaat dan het gelijkvloers”, klinkt het bij de brandweer. “De gassen zouden dan via de openstaande ramen aan de achterzijde van het gebouw de woningen zijn binnengedrongen.”

De gasaanvoer werd afgesloten en de teller verzegeld.