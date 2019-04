Noodtoestand op Kreta vanwege hevige regenval en overstromingen

Hevige regenval heeft in het weekend het oosten van Kreta getroffen, waardoor er overstromingen waren in de steden Ierapetra en Sitia. De gouverneur van het gebied heeft de noodtoestand uitgeroepen, zo heeft de staatsomroep ERT maandag gemeld.

Rampbestrijdingsdiensten pompten maandag water uit gebouwen, waaronder hotels en appartementen op het oostelijke eiland in de Middellandse Zee dat erg van zomertoeristen afhankelijk is. Veel vee verdronk, aldus ERT.

Het weer was barslecht in Griekenland en in het bijzonder op Kreta, met een ongewoon hoog aantal stormen en hevige regenval.