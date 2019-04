Stoelendans bij Defensie

In de bevelstructuur van het leger zullen de komende maanden enkele verschuivingen plaatsvinden. Vicepremier en minister van Defensie Didier Reynders en chef Defensie Marc Compernol beslisten onder meer om generaal-majoor Xavier Watteeuw tot ‘chief of staff’, of de nummer drie, van het in Straatsburg gevestigde Eurocorps te benoemen. Watteeuw is nu nog Belgisch permanent vertegenwoordiger bij het militair comité van de Europese Unie en het militair comité van de NAVO.