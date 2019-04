Dumbo in het echt: verontrustende beelden tonen olifanten die allerlei trucjes moeten uitvoeren in dierentuin Video: Moving Animals

Dierenorganisatie Moving Animals heeft verontrustend videomateriaal vrijgegeven uit een dierentuin in het Thaise Phuket. De beelden laten zien hoe de olifanten er gedwongen worden om allerlei trucjes uit te voeren. Volgens de campagne moeten de dieren er drie keer per dag hun show opvoeren, die telkens twintig minuten duurt.

De organisatie is een petitie gestart om de praktijken te stoppen. Die is inmiddels al meer dan 35.000 keer ondertekend. “Samen kunnen we hen het leven geven die ze verdienen”, klinkt het.

