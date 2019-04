Daar is Stijn Stijnen weer: ex-Rode Duivel scheldt tegenstander uit en start schermutseling na laatste fluitsignaal

In de Tweede Amateurliga B stond afgelopen zondag de wedstrijd tussen City Pirates en Patro Eisden op het programma. De thuisploeg is nog altijd niet zeker van het behoud ondanks een 15 op 24 onder interim-coach Philip Van Dooren. De bezoekers zijn dan weer de fiere leider in de reeks en is de ploeg die getraind wordt door Stijn Stijnen. Die toonde zich na de 0-1-overwinning van zijn slechtste kant door Van Dooren uit te schelden en een schermutseling te starten. “Daar gaan we niet teveel woorden aan vuilmaken”, reageerde de trainer van City Pirates na afloop bij ATV.