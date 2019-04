Frans enfant terrible Hatem Ben Arfa scoort heerlijk, maar heeft onheilspellende boodschap: “Het voetbal is stervende”

Stade Rennes is bezig aan een uitstekend seizoen. Het haalde de achtste finales in de Europa League, staat in de finale van de Coup de France en doet nog mee voor een Europees ticket in de Ligue 1. Aanjager is Hatem Ben Arfa, het Franse-Tunesische woelwater. Die scoorde twee keer in het 3-3-gelijkspel tegen Angers, maar kwam met een opmerkelijke boodschap.

Ben Arfa is intussen 32 jaar oud. De grootse carrière die hem werd voorspeld, zal er dus niet meer inzitten ondanks passages bij onder andere Marseille en PSG. De aanvaller zit dit seizoen aan negen doelpunten en zes assists. Zijn eerste tegen Angers was er eentje om van te smullen. Hij bleef bijzonder lang aan de bal en dribbelde liefst vijf verdedigers, vooraleer hij een voorzet van een ploegmaat binnenwerkte.

Classic Ben Arfa, maar eerder deze week was hij bijzonder negatief over de voetbalwereld.

“Ik bewonder Barcelona voor de speelstijl en de manier waarop zij plezier hebben op het veld. De manier waarop zij voetballen: de controle en het plezier, zo hoort het”, vertelde Ben Arfa aan France 3. “Maar er wordt nu te veel verdedigd en er wordt veel aan tactiek gedaan, terwijl dat slechts de basis zou mogen zijn. Barcelona is er gelukkig om ons daaraan te herinneren, want het voetbal is stervende. Dat zag je al op het WK. Het spelplezier is verdwenen.”

De dribbelaar weet nog niet of hij komende zomer alweer van ploeg verandert. “Wel zeker is dat ik plezier wil hebben”, aldus de vijftienvoudige international. “Daar hangt mijn beslissing van af. Of ik nu blijf of vertrek, naar welke club dan ook. Dat zal bepaald worden door het plezier dat ik voel op het veld. Als ik geen goede optie kan vinden of er niets is dat mijn aandacht trekt, stop ik ermee. Anders ga ik door, het gaat allemaal om het plezier. Maar ik voel me wel goed bij Rennes.”