Jonge ISIS-moeder vraagt de vrijspraak: “Ze vertrok enkel uit liefde naar Syrië”

Gavere / Brugge - Het federaal parket heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar gevorderd voor een Oost-Vlaamse die met haar twee kinderen terugkeerde uit Syrië. Candide H. vroeg echter de vrijspraak voor deelname aan de activiteiten van terroristische groeperingen.

De jonge vrouw uit Baaigem vertrok in november 2014 naar Syrië, waar ze trouwde met haar vriend. In oktober 2015 beviel ze van een zoontje. De vader van het kind was maanden voor de geboorte gesneuveld aan het front, maar werd in 2016 toch tot vijf jaar cel veroordeeld voor deelname aan terroristische activiteiten.

Candide H. huwde eind 2015 met een andere Syriëstrijder. Uiteindelijk keerde ze eind maart 2017 terug naar België. Ondertussen was de vrouw een maand eerder in Turkije bevallen van een tweede kind. Na haar terugkeer zat H. in voorhechtenis, tot ze op 26 september 2017 onder strenge voorwaarden werd vrijgelaten. Zo mocht de vrouw niet op internet of sociale media en mocht ze zelfs geen smartphone gebruiken.

Volgens het federaal parket maakte de beklaagde zich duidelijk schuldig aan deelname aan de activiteiten van Islamitische Staat (ISIS) en twee andere terroristische groeperingen. Het onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat H. contacten had met andere Belgische Syriëstrijders, zoals Abdelmalek Boutaliss en Olivier Calebout.

“Haat gaat dieper en dieper”

“Ook de vrouwen hadden duidelijk een rol in het kalifaat. Ze steunde haar echtgenoot materieel en moreel”, aldus procureur Antoon Schotsaert. Op die manier verklaarde ze zich volgens het OM dus ook akkoord met de leefregels van het kalifaat. Ze had ook kennis van de terroristische activiteiten van haar echtgenoot.

Daarnaast voerde H. propaganda voor ISIS via accounts op Facebook en Twitter. Ze verheerlijkte bijvoorbeeld de martelaarsdood van haar vriend. “Mijn haat voor de ongelovigen gaat dieper en dieper”, stuurde ze naar haar stiefzus. Via WhatsApp-berichten probeerde ze haar moeder te overtuigen dat ze de Westerse media niet moest geloven. Op bepaalde foto’s poseerde ze in boerka met de vlag van ISIS of met een vuurwapen.

Het federaal parket hield rekening met het feit dat de beklaagde zich na haar vrijlating herpakt heeft. Daarom werd vier jaar gevangenisstraf met uitstel geëist, gekoppeld aan voorwaarden. “U mag zich gelukkig prijzen dat u en uw twee kindjes nog leven. U bent op tijd vertrokken uit het kalifaat en hebt het geluk voor een Belgische rechtbank te verschijnen.”

Invloed loverboy

De verdediging schetste een beeld van de moeilijke jeugd van de beklaagde. Candide H. kreeg klappen van haar vader en werd seksueel misbruikt op school. Onder invloed van een loverboy belandde ze als minderjarige zelfs in de prostitutie. Door alle problemen kampte de jonge vrouw ook met veel schulden.

“In september 2014 is het de eerste keer dat iemand lief en vriendelijk voor haar is”, pleitte meester Johan Heymans. “Ze wordt tot over haar oren verliefd.” H. trok dus naar eigen zeggen enkel om een gezin te stichten naar Syrië. Volgens haar advocaat was ze ook niet geradicaliseerd. “Vijf keer per dag bidden kon en wilde ze niet. Ze kende de Koran niet en at nog varkensvlees.”

De verdediging legde uit dat H. wel degelijk kort na haar aankomst al naar België wilde terugkeren. Ze had toen ook contact met Montasser AIDe’emeh. “Ze gaf kritiek op ISIS en de radicale mensen uit haar omgeving.” Haar terugkeer bleef lang uit omdat het te gevaarlijk was om de Syrisch-Turkse grens over te steken.

Ook de berichten op sociale media zijn volgens meester Heymans geen bewijs. “Ze uit haar verdriet na het overlijden van haar echtgenoot. Is dat aanzetten tot terrorisme? “ Ondergeschikt stelde de verdediging opschorting van straf voor.

“Doe alles voor mijn kinderen”

Tijdens haar laatste woord benadrukte Candide H. dat ze niet uit religieuze overwegingen was vertrokken. “Ik stond toen met mijn rug tegen de muur, ik was helemaal alleen. Eindelijk had ik iemand gevonden die mijn verleden accepteerde.” Ze legde ook uit dat ze haar leven nu wel helemaal op de rails heeft. “Ik heb werk en doe alles voor mijn kinderen. Ik zal nooit perfect zijn, maar ik ben wel trots op wie ik geworden ben.”

De beklaagde zei dat ze de feiten niet wilde minimaliseren of verbloemen. “Ik vraag u wel om niet iedereen die naar Syrië is vertrokken over dezelfde kam te scheren. Ik ben geen slecht persoon. Ik ben geen crimineel, echt niet.” Ze ontkende wel dat ze ooit bij ISIS was geweest. “Nooit heb ik een voet in het kalifaat gezet, maar dat van die andere terroristische groepen klopt wel. ISIS viel ons zelfs aan.”

De rechtbank doet uitspraak op 27 mei.